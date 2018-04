Nach Brunner verlässt auch Patrick Riml US-Skiverband

Nach Bernd Brunner verlässt auch Patrick Riml den US-Skiverband. Der Tiroler legt seine Funktion als Alpindirektor mit 1. Mai 2018 zurück. Mit dreijähriger Unterbrechung in Kanada war Riml seit 2001 für den US-Verband tätig, seit 2011 als Alpinchef. Der 47-Jährige sondiert derzeit neue Möglichkeiten als Ski-Coach. "Aber auch das Golfgeschäft oder die Privatwirtschaft sind interessant."

Zuletzt bei Olympia in Südkorea waren alle drei US-Alpinmedaillen auf das Konto der Damen Mikaela Shiffrin (2) und Lindsey Vonn (1) gegangen. Riml hatte danach die Vorstellung der US-Herren als “enttäuschend” bezeichnet und einen Neuaufbau in Richtung Peking 2022 vorgeschlagen.

Dieser findet nun aber ohne Riml statt. “Ich bin stolz auf den Beitrag, den ich für das US-Skiteam geleistet habe. Es muss aber immer von beiden Seiten her passen und ich muss das Gefühl haben, dass ich es so machen kann, dass es am meisten Sinn macht. Deshalb bin ich zum Schluss gekommen, meine Position zurückzugeben und in Zukunft etwas anderes zu machen”, sagte Riml zur APA und betonte: “Es war eine super Zeit beim US-Skiverband, es gibt keine schlechten Gefühle.”