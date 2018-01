Nach Brand in Graz: Todesopfer hatte selbst Feuer gemacht

Nach dem Brand in einem Grazer Abbruchhaus, bei dem am Mittwoch ein Obdachloser ums Leben gekommen war, haben die Ermittler nun die Ursache gefunden: Der Mann dürfte selbst unter Drogeneinfluss mit einem Handbunsenbrenner Feuer gemacht haben, so die Polizei. Dieses geriet außer Kontrolle und griff auf das Dachgeschoß über. Der 40-Jährige starb an einer Kohlenmonoxidvergiftung, ergab die Obduktion.

Das Feuer war Mittwochfrüh Passanten aufgefallen. Als die Feuerwehr eintraf, retteten sie einen 21-jährigen Serben über ein Dachfenster aus dem Haus. Er erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Für den 40-Jährigen gab es keine Rettung mehr.