Nach Bluttat in NÖ: 20-Jähriger in Psychiatrie überstellt

Nach dem gewaltsamen Tod eines 53-Jährigen in Oberwölbling (Bezirk St. Pölten-Land) in der Vorwoche befindet sich dessen tatverdächtiger Sohn (20) in der forensischen Abteilung des Landesklinikums Mauer. Das teilte Karl Wurzer von der Staatsanwaltschaft St. Pölten am Donnerstag auf Anfrage mit. Ein psychiatrisches Gutachten zur Prüfung der Zurechnungsfähigkeit ist noch ausständig.