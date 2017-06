Nach Angriff auf Casino in Manila: Täter identifiziert

37 Menschen kamen ums Leben - © APA (AFP)

Nach dem Angriff auf ein Spielcasino mit Dutzenden Toten in Manila hat die Polizei jetzt den Täter identifiziert. Verantwortlich für den Angriff, in dessen Verlauf 37 Menschen ums Leben gekommen waren, sei ein 42-jähriger ehemaliger Finanzbeamter, teilte die Polizei in Manila am Sonntag mit.