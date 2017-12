Nach Amoklauf in Nenzing kein Geld für die Opfer

Nachlass des Todesschützen von Nenzing war mit knapp 422.000 Euro überschuldet.

Im Mai 2016 feuert der junge Installateur Gregor S. in Nenzing mit einem illegalen Sturmgewehr in die Festgäste einer Oberländer Veranstaltung. Drei Menschen sterben, 12 werden zum Teil schwer verletzt. Der Täter hinterlässt zwei kleine Kinder und eine Lebensgefährtin. Und leider kaum Geld. Somit verbleiben lediglich 421.660 Euro an Schulden. Niemand tritt die Erbschaft an. Die Anwältin Andrea Concin muss sich als Verlassenschaftskuratorin um den Nachlass kümmern.