Nach Amina Dagis Blitzhochzeit: Das ist der Auserwählte

In Marokko hat die Miss Austria 2012 "Ja" gesagt, den Antrag bekam Amina Dagi vor zwei Monaten. Allzu viel möchte sie über ihren Angetrauten nicht verraten.

“Ein bisschen Privatsphäre will ich mir schon behalten”, so die 22-Jährige. Der Mann an Aminas Seite ist Unternehmer im Sportbereich, kommt aus Abu Dhabi und spielte im dortigen Nationalteam Basketball. Kennengelernt haben sich die zwei Frischvermählten vor acht Monaten bei einem Judo-Event, so Amina, die selbst fünffache Vorarlberger Landesmeisterin im Judo ist.