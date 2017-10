Nach Air-Berlin-Aus: TUIfly erwägt 150 Stellenstreichungen

Ein Sprecher erklärte am Donnerstag, dass Gespräche mit den Tarifpartnern über mögliche Kostensenkungen bei TUIfly erfolglos blieben: “Leider ist es bislang nicht gelungen, eine gesamtheitliche Einigung für einen Zukunftspakt zu erzielen, der einen wirtschaftlich tragfähigen Betrieb zusätzlicher Flugzeuge ermöglicht.” Zuerst hatte die “Neue Presse” und die “Hannoversche Allgemeine Zeitung” über den möglichen Stellenabbau berichtet.

Air Berlin hatte bei TUIfly 14 Jets samt Besatzung gechartert. Anders als bei derartigen Wetlease-Verträgen hatte Air Berlin dabei ein Geschäftsmodell samt kompletten Streckenrechten übernommen, so dass die Vertragskonditionen über dem marktüblichen Wert lagen.

Bei den bedrohten Stellen geht es konkret um die Crews von sieben TUIfly-Jets – die andere Hälfte der noch bei der Air-Berlin-Tochter Niki fliegenden Boeings ist bereits an die Lufthansa-Tochter Eurowings verleast. TUIfly mit ihrer Flotte von 39 Flugzeugen will aber einen Personalabbau durch einen “Zukunftspakt” vermeiden, bei dem es vor allem um Kostensenkungen geht. “Wir sind zuversichtlich, dass wir zeitnah wieder in den Dialog mit den Tarifpartner eintreten können”, heißt es bei TUIfly.

TUIfly rechnet sich nach der Insolvenz von Air Berlin neue Chancen aus. “Die Entwicklung bedeutet für TUIfly eher Chance als Nachteil”, hatte Geschäftsführer Roland Keppler jüngst erklärt.

Die Verkaufsverhandlungen für die Technik-Sparte der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin stehen unterdessen Insidern zufolge kurz vor dem Durchbruch. Es zeichne sich ein Zuschlag für das Bieterkonsortium um den Berliner Logistiker Zeitfracht und die Wartungsfirma Nayak ab, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag von mehreren Personen, die mit der Sache vertraut sind.

“Man ist auf der Zielgeraden”, sagte einer der Insider. In dem Paket gehe es auch um die Übernahme der Frachttochter Leisure Cargo. Ein Zeitfracht-Sprecher sagte dazu nur: “Die aussichtsreichen Verhandlungen sind weit fortgeschritten.” Air Berlin lehnte einen Kommentar ab.

In dem getrennten Verfahren für die Techniksparte können Bieter noch bis Ende dieser Woche ihre Angebote vorlegen. Die Technik-Sparte hat rund 1.200 Beschäftigte, was umgerechnet etwa 850 Vollzeitstellen entspricht. Die größten Standorte sind Berlin, Düsseldorf und München.

Die Frist wurde mehrfach verlängert, damit Interessenten sich mit Käufern von anderen Unternehmensteilen der Air Berlin abstimmen und Aufträge zur Wartung von deren Flugzeugen aushandeln können. Die Insider betonten, in welchem Umfang Zeitfracht und Nayak bei der Technik zuschlagen würden, hänge davon ab, ob es zu Auftragsgarantien etwa der Lufthansa komme. Bleiben solche Zusagen aus, dürfte der Kaufpreis sinken, hieß es. Auch wenn die Verhandlungen auf der Zielgeraden seien, sagte einer der Insider: “Ich glaube das erst, wenn die Tinte trocken ist.”

Lufthansa hatte sich jüngst mit Air Berlin darauf geeinigt, mehr als die Hälfte der Flotte der insolventen Rivalin zu übernehmen. Es geht um etwa 80 der insgesamt gut 130 Air-Berlin-Maschinen. Der britische Billigflieger Easyjet verhandelt derzeit noch über die Übernahme von 25 Maschinen in Berlin-Tegel.

(APA/dpa)