Nach 62 Taten in der Schweiz: Einbrecher in Wien geschnappt

Der in der Schweiz sehr arbeitsame Einbrecher wurde dingfest gemacht - © APA (Symbolbild/dpa)

Die Polizei hat am Samstag in Wien-Favoriten einen Serieneinbrecher festgenommen. Der 43-jährige Marokkaner soll unter zahlreichen Alias-Namen in der Schweiz 62 Autoeinbrüche und Taschendiebstähle begangen haben. Er trug einen Störsender bei sich, dieser wurde sichergestellt. Der Mann sitzt in Haft, berichtete die Polizei am Montag.