Nach 60 Jahren wieder rechte Partei im Bundestag

Die Deutsche Partei scheiterte 1957 mit zwar 3,4 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde. Doch sie profitierte von der so genannten Grundmandatsklausel: Wer mindestens drei Direktmandate erringt, zieht gemessen am Zweitstimmenergebnis in den Bundestag ein – auch wenn dies unter fünf Prozent liegt. 1957 bescherten der Deutschen Partei die sechs errungenen Direktmandate insgesamt 17 Sitze. 1961 verfehlte sie dann den Wiedereinzug in den Bundestag klar.

Andere rechte Parteien scheiterten von vornherein: Die rechtsextreme NPD verfehlte den Einzug in den Bundestag 1969 mit 4,3 Prozent relativ knapp. Die Republikaner, die seit Ende der 80er Jahre in einigen Landesparlamenten vertreten waren, kamen über das 1990 erzielte Ergebnis von 2,1 Prozent nicht hinaus.

Erst 1983 sorgten die erst wenige Jahre zuvor gegründeten Grünen mit ihrem Ersteinzug im Bundestag für eine neue Farbe im Parlament. Doch ihre parlamentarische Geschichte verlief wechselvoll: Gelang der Öko-Partei 1987 noch die Wiederwahl, scheiterte sie 1990 im Westen. Allein wegen der Sonderregelung, dass die Fünf-Prozent-Hürde in Ost und West getrennt galt konnte die gesamtdeutsche Partei “Bündnis90/Die Grünen” acht Abgeordnete aus den neuen Ländern in den Bundestag entsenden. Seit 1994 hat die Partei dann stets den Wiedereinzug geschafft.

Nach der Wiedervereinigung war es die aus der SED hervorgegangene PDS, die für neue Akzente im ersten gesamtdeutschen Parlament sorgte. Auch die Sozialisten profitierten 1990 noch davon, dass die Fünf-Prozent-Hürde für die Wahlgebiete Ost und West getrennt galt. Der Wiedereinzug 1994 gelang der Partei nur, weil sie im Osten Berlins vier Direktmandate holte.

1998 nahm die PDS knapp die Fünf-Prozent-Hürde, 2002 scheiterte sie an dieser. 2005 gelang den Sozialisten dann als gesamtdeutsche Linke das parlamentarische Comeback. Seither hat sie sich im Parteiensystem etabliert.

Eine Partei, die wiederum scheiterte, waren die Piraten: Der Partei, die sich mehr Freiheit im Netz auf die Fahnen geschrieben hatte, gelang 2011 und 2012 der Einzug in vier Landesparlamente. Ein Jahr später scheiterte sie bei der Bundestagswahl aber mit 2,2 Prozent, und im diesjährigen Wahlkampf spielte sie praktisch keine Rolle mehr.

(APA/ag.)