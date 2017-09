Nach 32 (!) Jahren als Kassier ist nun Schluss

INTERVIEW MIT GEORG FRITSCH UND ARNO HUBER VOM SK BREDERIS

„Es war schon ein sehr großer Aufwand und Herausforderung die fast täglichen anfallenden Aufgaben im Finanzwesen. Ich bin mit Leib und Seele beim Klub SKB. Irgendwann ist einfach Schluss, es geht nicht mehr. Die 32 Jahre als Kassier bleiben unvergessen und in ganz schöner Erinnerung. Es war ein Teil meines Lebens“, sagt Georg Fritsch. Mit Rat und Tat steht er aber dem Verein nach wie vor zur Seite. Respekt und große Anerkennung sowie einen speziellen Dank richtete SK Brederis Langzeitfunktionär Arno Huber an das scheidende Vorstandsmitglied Georg Fritsch. „Wir waren sehr froh um die ehrenamtliche Unterstützung von Georg für die ganzen Tätigkeiten in der Buchhaltung mit den Angelegenheiten im Steuerwesen“, so Arno Huber. Nachfolger von Georg Fritsch als Kassier in Brederis wird der ehemalige Torhüter Josef Halb. „Er hat genügend Erfahrung und die finanziellen Aufgaben werden innerhalb des Vorstand-Gremium aufgeteilt“, fügte Huber abschließend hinzu. Das 3er-Gremium mit Arno Huber, Martin Bitschnau und Thomas Kling wurde bei der Jahreshauptsversammlung einstimmig wiedergewählt. Arno Huber ist schon 44 (!) Jahre im Ausschuss des Bresner Fußballklubs. Sein Vater Elmar gründete vor 61 Jahren den Verein. Knapp hunderttausend Euro beträgt das Jahresbudget vom SK Brederis. Im abgelaufenen Jahr verzeichnete der SK Brederis mit 4000 Euro ein leichtes Minus. Sportlich spielt die erste Kampfmannschaft der Bresner in der Landesliga mit Neotrainer Erich Ender und macht dort eine gute Figur. 150 Jugendliche finden in Brederis eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Dies hat auch zur Folge, dass sich Infrastruktur-Chef Martin Bitschnau einen zweiten Trainingsplatz in absehbarer Zeit wünscht. Der Bresner Nachwuchskicker Noah Aguirre war im Vorjahr mit 40 geschossenen Treffern in der Unter-14-Klasse der zweitbeste Torschütze von ganz Österreich. Dritter Rekordmann in Brederis ist Stadionsprecher Franek Stopinski. Er macht schon 45 Jahre lang bei den Heimspielen Stimmung im Römerstadion. Die Jahreshauptversammlung vom SK Brederis ließen sich Rankweil Bürgermeister Martin Summer, die Gemeindräte Helmut Jenny, Christoph Metzler, VFV Regionsobmann Joachim Xander sowie Meiningen-Obmann Herbert Güfel nicht entgehen.VN-TK