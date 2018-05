Nach 29 Jahren ist Schluss in der Regionalliga West

Im Heimspiel gegen Wörgl geht für RLW Fixabsteiger Hard eine 29-jährige andauernde Ära in der höchsten Amateur-Spielklasse Österreichs zu Ende.

Zweimal spielte der 1,91 Meter großgewachsene Stürmer Boris Zivaljevic schon für den Regionalligaklub Hard. Der 29-jährige Serbe nimmt einen dritten Anlauf und soll ab Sommer an Stelle von Elvin Ibrisimovic die nötigen Tore zum sofortigen Wiederaufstieg für Hard in die Vorarlbergliga schießen. Im Heimspiel gegen Wörgl geht für RLW-Fixabsteiger eine 29-jährige andauernde Ära in der höchsten Amateurklasse Österreichs zu Ende. In den letzten 90 Minuten in der Westliga muss Hard auf die Exprofis Andreas Simma und Matthias Koch verzichten. In einem würdigen Rahmen wird Trainer Philipp Eisele verabschiedet. Mit Andre Marc Bursac, Baha Alsufi, Elvin Ibrisimovic, Philip Gisinger, Lucas Mesa, Semih Yasar, Sercan Altuntas und Andrej Dursun verlassen gleich acht Spieler Hard.