Nach 2:5-Debakel: Hasenhüttl bei Leipzig vor dem Aus?

Trotz der 2:5-Pleite gegen die TSG Hoffenheim hat Trainer Ralph Hasenhüttl seinem Team einen trainingsfreien Montag gegönnt.

Nach dem Auslaufen am Sonntag müssen die Profis von RB Leipzig erst am Dienstagnachmittag wieder auf den Platz. Bis zum Auswärtsspiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky live) beim abstiegsbedrohten FSV Mainz bleiben noch fünf Trainingseinheiten, um die zuletzt eklatanten Fehler in der Defensive abzustellen.

Zukunft von Hasenhüttl offen

Damit ist auch die Zukunft des Österreichers Hasenhüttl in Leipzig weiter offen. “Das habe ich so in meiner Karriere auch noch nicht erlebt. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht zu meinen Gunsten im Moment wirkt”, meinte der 50 Jahre alte Trainer nach dem Spiel gegen die Hoffenheimer. “Aber wir werden das Problem angehen und in den Griff kriegen, genauso wie wir viele andere Dinge in dieser Saison schon in den Griff bekommen haben.”