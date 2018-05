Nach 14 Einbrüchen: Kärntner verlor Reisepass am Tatort

Drei Einbrecher sind der Kärntner Polizei in Spittal an der Drau ins Netz gegangen. Die Männer, 23, 24 und 25 Jahre alt, waren in der Nacht auf Donnerstag in ein Wettcafe in ihrer Heimatstadt eingebrochen. Anrainer hatten Alarm geschlagen, die drei wurden noch in dem Lokal auf frischer Tat ertappt. Einer von ihnen flüchtete, verlor dabei aber seinen Reisepass, teilte die Polizei am Freitag mit.

Zwei der Täter wurden sofort festgenommen, den dritten forschte die Polizei anhand seines Passes aus. Den Männern wurden 14 Einbrüche nachgewiesen, die sie im März und April 2018 in Spittal begangen hatten. Sie wurden in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.