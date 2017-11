Mystisches Duell bei The Voice of Germany 2017 - die besten Battles

Im Team "Fanta" müssen Helen und Philip in einem "mystischen Duell" gegeneinader antreten. Am Sonntag wird dann Alexandra Sutter aus Vorarlberg in den Ring steigen.

Helen und Philip singen bei The Voice of Germany in den Battles gegeneinander. Michi und Smudo waren sich bei dieser Paarung schnell sicher, da sie in beiden Talenten etwas Mystisches sehen. Wie sie wohl den Song “Tear Drop” von Massive Attack interpretieren? Die Battle wird am Donnerstag ausgestrahlt.

Natia vs. Nanette: Gefühle stehen an erster Stelle



Für Natia und Nanette hat Samu sich den Song “Blurred Lines” von Robin Thicke in einer besonderen Version ausgesucht. Die beiden finden, dass sie super zusammenpassen und freuen sich auf ihr Battle.

TVOG mit Alex Sutter aus Vorarlberg

Die Aufzeichnung der Battles mit

wird am Sonntag ausgestrahlt. In der Kammgarn in Hard gibt es ein gemeinsames Public Viewing, ab 20:15, mit der Vorarlberger Rock-Röhre.





“No More Drama”

Die zwei modebewussten Dramaqueens Juan und Robin singen “No more Drama” von Mary J. Blige.





Paddy vs. Meike: “Smooth Criminal”