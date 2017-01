Mysterium um den zweiten Gemeindesekretär in Hard: Was genau macht der weiße Elefant?

Um die genaue Tätigkeit des ehemaligen Gemeindesekretärs wurde in den vergangenen Monaten bereits viel spekuliert. Das konsequente Schweigen seitens der Gemeinde verbesserte die Situation – vor allem in der öffentlichen Wahrnehmung – nicht. Gegenüber VOL.AT stellt der jetzige Amtsleiter Martin Vergeiner einige Missverständnisse richtig.

Privatsphäre von Herrn R. schützen

“Herr R. tut inhaltlich etwas für die Gemeinde Hard”, sagt Martin Vergeiner im VOL.AT-Gespräch. Um was es sich dabei genau handelt, möchte Vergeiner nicht näher erläutern. Es handle sich dabei um Personalangelegenheiten und man wolle die Privatsphäre von Herrn R. schützen. Interessant ist, dass auf der Homepage der Gemeinde Hard unter der Rubrik “Wer hilft mir bei was..?” alle anderen Angestellten und ihre Funktionen bzw. Tätigkeitsbereiche aufgelistet werden.

Weißer Elefant ist nicht Geschäftsführer des Altersheims

Da die Gemeinde die Öffentlichkeit nie über Herrn R. aufklärte, entstanden zahlreiche kuriose Spekulationen. So hieß es auch, dass Herr R. nun das Altersheim leite. Dies kann Vergeiner klar verneinen. “Herr R. ist lediglich räumlich im Altersheim untergebracht worden. Im Rathaus habe es kein freies Büro mehr gegeben”, so Vergeiner. Der Harder Amtsleiter hält im VOL.AT-Gespräch fest und stellt richtig, dass es in Hard niemals zwei Amtsleiter gegeben habe. “Herr R. war Gemeindesekretär“. Laut Vergeiner unterscheiden sich die Berufe Gemeindesekretär und Amtsleiter erheblich.

Opposition beklagt Kommunikation

Indes beklagen die Oppositionsparteien im Harder Gemeinderat den schlechten bis nicht vorhandenen Kommunikationsfluss und Informationsstand. Wie aus Oppositionskreisen zu hören ist, werde das Thema nach allen Möglichkeiten von der Opposition ferngehalten.

Funkstille

Der Harder Bürgermeister Harald Köhlmeier wollte sich – trotz mehrmaliger telefonischer und persönlicher Anfragen – nicht zu dem Thema äußern und verweist auf Martin Vergeiner als Verantwortlichen.