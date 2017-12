Mysteriöse Doppelmorde in Deutschland nach 28 Jahren geklärt

Ermittler sind sich sicher: Mehrere Menschen soll ein Gärtner Ende der 80er Jahre in der Nähe von Lüneburg ermordet haben. Jedoch kann der mutmaßliche Täter nicht mehr zur Verantwortung gezogen werden. Zwei mysteriöse Doppelmorde in der Nähe von Lüneburg sind nach fast 30 Jahren offenbar aufgeklärt.

Mit neuen Methoden der DNA-Analyse habe die Polizei den Verdacht erhärtet, dass ein längst gestorbener Friedhofsgärtner für die Morde verantwortlich ist, berichtete die “Landeszeitung” in Lüneburg (Mittwochausgabe). Im niedersächsischen Landstrich Göhrde waren 1989 mitten in der Natur zwei Paare an zwei verschiedenen Tagen ermordet entdeckt worden, die Verbrechen im Mai und im Juli blieben trotz intensiver Ermittlungen bis jetzt ungeklärt. Ein Ehepaar aus Hamburg war vor seinem Tod zum Picknick in das Gebiet gefahren, ebenfalls mit dem Auto waren eine Frau aus Uelzen und ihr Begleiter aus Hannover gekommen.