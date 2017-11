Myanmar wies UNO-Kritik in Rohingya-Krise scharf zurück

Myanmar hat Kritik des UNO-Sicherheitsrates am Umgang mit der Krise um die verfolgte Minderheit der Rohingya zurückgewiesen. Die jüngste Erklärung des Sicherheitsrates könne den Bemühungen, die nach Bangladesch geflohenen Angehörigen der muslimischen Minderheit wieder nach Myanmar zurückzuführen, "ernsthaft schaden", teilte das Büro von Myanmars De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi mit.

Der Sicherheitsrat hatte Myanmar am Montag aufgefordert, das Vorgehen der Armee einzuschränken, welches seit Ende August mehr als 600.000 Rohingya in die Flucht nach Bangladesch getrieben hat. In der UNO-Erklärung war von “großer Besorgnis” angesichts von Menschenrechtsverstößen die Rede, “an denen auch die Sicherheitskräfte Myanmars beteiligt” seien.