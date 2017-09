Myanmar stellt Hilfen für Rohingya-Flüchtlinge in Aussicht

Tausende Rohingya warten auf Hilfe - © APA (AFP)

Erstmals seit Beginn der schweren Kämpfe in Myanmar hat die Regierung Hilfen für Vertriebene der muslimischen Rohingya-Minderheit im Teilstaat Rakhine in Aussicht gestellt. Die Vertriebenen bekämen humanitäre und medizinische Hilfe, berichtete die amtliche Zeitung “Neues Licht von Myanmar” am Samstag. Die Hilfen würden von Mitarbeitern des Roten Kreuzes verteilt, hieß es.