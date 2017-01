MWANGA – Sicheres Licht für alle

Dornbirn. Die internationale Jury hat entschieden. Aus 123 Entwürfen wurden 14 Leuchten in der Kategorie L ausgewählt, die nun für die Ausstellung im designforum Vorarlberg angekauft werden. Zur Ausstellungseröffnung am 26. Jänner lädt das designforum Vorarlberg herzlich ein.

Der Wettbewerb

Das designforum Vorarlberg und Kairos Wirkungsforschung haben in Kooperation mit der Zumtobel Group, dem Energieinstitut Vorarlberg und der VKW einen Leuchten-Designwettbewerb für Jugendliche ausgelobt. Am Wettbewerb teilgenommen haben 213 Vorarlberger Jugendliche im Alter von 12-19 Jahren. Die Grundlage des Wettbewerbs bildete das von der Vorarlberger Firma Kairos entwickelte LED-Modul „Sunlight“, das mit unterschiedlichen Stromquellen betrieben und somit in nahezu jeder Umgebung verwendet werden kann. Dieses Modul wurde den Wettbewerbs-Teilnehmern zur Verfügung gestellt. Ziel war und ist es, ein Bewusstsein für Energie zu fördern, die Bedeutung von Licht zu verdeutlichen und Kreativität sowie soziales Engagement anzuregen. Die Aufgabe war, eine einfache, kreative Leuchte aus Recyclingmaterialien sowie eine möglichst universell verständliche Bauanleitung zu gestalten.

EINLADUNG ZUR VERNISSAGE MIT PRÄMIERUNG

Donnerstag, 26. Jänner 18 Uhr

designforum Vorarlberg

Dornbirn, Campus V Hintere Achmühlerstraße 1

www.designforum.at

AUSSTELLUNGSDAUER: 27. Januar bis 23. Februar

DI-FR 8 bis 18 Uhr

SA 10 bis 16 Uhr

Eintritt frei