Muttonen als Präsidentin der OSZE-Parlamentarier bestätigt

“Das bedeutet, für eine effektive OSZE zu arbeiten, was die Besetzung vakanter Posten in unserer Organisation und eine stärkere Einbindung von Parlamentariern in die OSZE einschließt”, so die wiedergewählte Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE).

Bundeskanzler und SPÖ-Vorsitzender Christian Kern und gratulierte Muttonen, die auch Sprecherin der SPÖ für Europa- und Außenpolitik ist, zu ihrer Wiederwahl. “Christine Muttonen ist eine äußert engagierte Politikerin, die sich seit Jahren für eine gute diplomatische Zusammenarbeit zwischen den Ländern in Europa und darüber hinaus einsetzt”, betonte Kern in einer Aussendung.

Muttonen wurde 2016 zur Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung der OSZE gewählt. “Sie hat bewiesen, dass sie für diese Spitzenposition genau die Richtige ist. Sie leistet hervorragende Arbeit und ich bin froh, dass eine so umsichtige und fähige Österreicherin diese wichtige Funktion ausführt”, so Kern.

Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) gratulierte Christine Muttonen aus New York. Ihre Wiederwahl sei “eine Auszeichnung für ihre hervorragende Arbeit und gut für Österreich und Europa”‬, ließ Bures mitteilen.

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler meinte, Muttonen sorge außerdem dafür, dass Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) bei seiner Arbeit als OSZE-Vorsitzender auf die Finger geschaut werde und “dieser endlich dafür sorgt, dass die OSZE wieder handlungsfähig wird”. Auch SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder gratulierte Muttonen und meinte, jetzt gehe es darum, die drohende Handlungsunfähigkeit der OSZE zu verhindern. “Ich bin sicher, Christine Muttonen wird dazu einen engagierten Beitrag leisten”, betonte Schieder.

Der Kärntner Landeshauptmann und SPÖ-Landesparteivorsitzende Peter Kaiser gratulierte der SPÖ-Nationalratsabgeordneten aus dem Bezirk Villach. Die Wiederwahl von Christine Muttonen sei “der beste Beweis für ihre herausragende Arbeit und ihr diplomatisches Fingerspitzengefühl”, erklärte Kaiser.

Muttonen hatte bei der Sitzung in Minsk Außenminister Kurz vorgeworfen, seine Arbeit als diesjähriger OSZE-Vorsitzender zu vernachlässigen. Unter den Mitgliedstaaten seien viele “ungeduldig, weil die OSZE derzeit weitgehend handlungsunfähig ist, der Vorsitzende sich aber lieber mit Wahlkampf beschäftigt”.

Kurz habe es nicht geschafft, die Posten des OSZE-Generalsekretärs, des Leiters des Büros für Demokratische Institutionen und Menschenrechte (ODIHR) sowie des Medienbeauftragten nachzubesetzen, beklagte Muttonen in einer Aussendung am Samstag weiter.

