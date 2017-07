“Mutterschiff” wurde offiziell eröffnet

In Dornbirn wurde am 30. Juni das “Mutterschiff” offiziell eröffnet. - © Stadt Dornbirn

Dornbirn In Dornbirn wurde am 30. Juni das “Mutterschiff” offiziell eröffnet. In der gelben Fabrik sind nun ein digital-technologisch orientiertes “OpenLab” sowie das Vereinslokal von “Digitale Initiativen” untergebracht.