Das Feuer sei aus zunächst ungeklärter Ursache noch in der Nacht im ersten Stock des Mehrfamilienhauses im Dorf Ryczywol in der Wojewodschaft Großpolen ausgebrochen und habe sich rasch über das Stiegenhaus ausgebreitet. Die Opfer seien vermutlich an Rauchgasen erstickt. Nach Informationen des Senders TVP Info wurden zwei Familien durch den Brand obdachlos, sie konnten vorläufig bei Verwandten untergebracht werden.

