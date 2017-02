Mutter und Sohn beim Skijöring in OÖ von Motorrad erfasst

Bei einer Skijöring-Veranstaltung in Gosau sind am Samstag eine 36-jährige Frau und ihr 16-jähriger Sohn verletzt worden. Der Bursche war als Motorradfahrer am Start, seine Mutter wurde als Skifahrerin am Seil nachgezogen. Kurz vor der Zieldurchfahrt kam das Gespann zu Sturz und wurde von einem nachkommenden Motorradfahrer (37) aus Bayern erfasst.

Die Frau wurde vom Team des Rettungshubschraubers “Martin 1” versorgt und musste verletzt ins Krankenhaus nach Bad Ischl geflogen werden. Ihr Sohn konnte das Spital nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der zweite Motorradfahrer blieb unverletzt. (APA) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken