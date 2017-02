Mutter tötete in OÖ neunjährigen Sohn – Suizid überlebt

Die Polizei hält sich mit Details noch zurück - © APA (Webpic)

Eine Mutter hat am Samstag in Nußdorf am Attersee offenbar ihren neunjährigen Buben getötet und wollte sich selbst das Leben nehmen. Sie überlebte lebensbedrohlich verletzt und wurde in ein Spital nach Salzburg geflogen. Die Oma des getöteten Buben und Mutter der mutmaßlichen Täterin entdeckte Samstagmittag die Bluttat in einem Mehrparteienhaus.