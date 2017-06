Mutter mit drei Töchtern bei Unfall nahe Wels verletzt

Die Frau dürfte den Vorrang missachtet haben. Sie sei ohne anzuhalten in die Kreuzung eingefahren, sagten Zeugen zum Unfallhergang.

Durch den Aufprall wurde das Auto der Frau in das angrenzende Feld geschleudert, der Wagen kam auf dem Dach zum Stillstand. Die 41-Jährige und ihre Töchter konnten von anderen Autofahrern und Zeugen aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie wurden in Spitäler in Wels und Linz gebracht. Der 28-jährige Lenker blieb laut Polizei unverletzt.

Vier Verletzte gab es am Mittwochnachmittag auch bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Linz-Land. Eine 57-jährige Frau aus Alhaming war mit ihrem Pkw auf der L 563 auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Als Ursache gab die Frau Sekundenschlaf an. Bei dem Unfall wurden der 43-jährige Lenker des entgegenkommenden Wagens sowie seine drei Insassen – zwei Frauen und ein Mann – verletzt.

(APA)