Mutmaßliches Fluchtauto in Salzburg ausgebrannt

Zwei Maskierte haben sich in der Nacht auf Donnerstag nach einem misslungenen Einbruchsversuch in der Schrannengasse in der Stadt Salzburg mit einem dunklen Audi aus dem Staub gemacht. Sie wurden von Zeugen beobachtet. Kurz darauf ging in der nahegelegenen Schwarzstraße ein Audi A3 in Flammen auf. Laut Polizei handelt es sich vermutlich um das Fluchtfahrzeug der Einbrecher.

Um die Brandursache zu klären und Spuren zu sichern, wird der Pkw nun kriminaltechnisch untersucht. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr hatte die Polizei über den Fahrzeugbrand informiert. Die Täter, die mit einer Sturmhaube maskiert waren und die Auslage eines Geschäftes einschlagen wollten, waren am Vormittag noch auf der Flucht. “Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren”, sagte Polizeisprecher Hans Wolfgruber zur APA. Der Audi, mit dem die Täter unterwegs waren, dürfte zuvor gestohlen worden sein.