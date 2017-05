MutmaÃŸlicher Ukraine-Kriegsverbrecher wird ausgeliefert

Die polnischen Behörden übergeben den Vorarlberger an Österreich - © APA (Hochmuth)

Die polnischen Justizbehörden übergeben den Vorarlberger Benjamin F. am Montagnachmittag an die österreichischen Behörden. Das erklärte Dariusz Abramowicz, der Sprecher des Landesgerichts in Lublin, am Montag gegenüber der APA. F. war Ende April in Polen verhaftet worden, die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wirft ihm vor, Kriegsverbrechen in der Ukraine begangen zu haben.