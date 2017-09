Mutmaßlicher Sechsfachmörder Aslan G. in Wien festgenommen

Aslan G. soll nach Russland ausgeliefert werden - © APA (Archiv)

Der angebliche Sechsfachmörder Aslan G., der auf Betreiben der Moskauer Generalstaatsanwaltschaft an Russland ausgeliefert werden soll, ist am Dienstag erneut in Wien festgenommen worden. Einen entsprechenden Online-Bericht der “Kronen Zeitung” bestätigte ein Polizeisprecher der APA. Mit der nun erfolgten Festnahme soll seine Auslieferung nach Russland sichergestellt werden.