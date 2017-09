Mutmaßlicher Mordfall K. in Salzburg: U-Haft verlängert

Die Leiche von Roland K. wurde in diesem Haus gefunden - © APA

Im mutmaßlichen Mordfall Roland K. in Salzburg ist am Donnerstag am Landesgericht Salzburg die Untersuchungshaft des 24-jährigen Musikers und dessen 20-jähriger Freundin verlängert worden. Das ergab die Haftprüfung, teilte Gerichtssprecher Peter Egger mit. Der dritte Verdächtige, ein 29-jähriger Wirt aus dem Innviertel, befindet sich ebenfalls weiterhin in U-Haft.