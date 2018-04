Mutmaßlicher Mörder von Journalist in Mexiko festgenommen

Fast ein Jahr nach dem Mord an dem bekannten mexikanischen Journalisten Javier Valdez hat die Polizei den mutmaßlichen Mörder gefasst. Der Verdächtige sei seit Montag in Haft, teilte Mexikos Innenminister Alfonso Navarrete im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Sprecher des Innenministeriums konnten zunächst keine Einzelheiten zu dem Verdächtigen und den Umständen seiner Festnahme nennen.

Der 50-jährige Valdez, der über den mexikanischen Drogenkrieg berichtet und mehr als zehn Jahre lang auch für die Nachrichtenagentur AFP gearbeitet hatte, war am 15. Mai 2017 in seiner Heimatstadt Culiacán im Bundesstaat Sinaloa auf offener Straße erschossen worden.

Valdez’ Witwe Griselda reagierte zurückhaltend auf die Festnahme. “Wenn sie beweisen können, dass er wirklich der Mörder ist, dann müssen wir wissen, warum er es getan hat, was das Motiv war und wer den Mord in Auftrag gegeben hat”, sagte. Zumindest bestehe nun die Möglichkeit, das Verbrechen aufzuklären.

Valdez hatte seit fast drei Jahrzehnten als Journalist gearbeitet. Außer für AFP schrieb der Familienvater auch für die mexikanische Zeitung “La Jornada” und die von ihm mitbegründete Zeitschrift “Ríodoce”. Das Magazin wurde eine maßgebliche Quelle in der Berichterstattung über den Drogenkrieg in einem Land, in dem viele Medien aus Angst vor Gewalt Selbstzensur üben.