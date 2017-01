Mutmaßlicher Drahtzieher von CO2-Steuerbetrug festgenommen

Für einen der Drahtzieher klickten nun die Handschellen - © APA (Symbolbild)

Ein mutmaßlicher Drahtzieher des großangelegten Umsatzsteuerbetrugs mit CO2-Verschmutzungsrechten in Deutschland ist den Ermittlern in London ins Netz gegangen. Der 42 Jahre alte Brite sei bereits am Dienstag auf dem Flughafen Heathrow bei der Ankunft aus Abu Dhabi festgenommen worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Freitag mit.