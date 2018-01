Mutmaßlichem IS-Terroristen wurde Not-OP in Wien verweigert

Ein mutmaßlicher IS-Terrorist aus Georgien hätte nach Vorstellungen der georgischen Regierung in Österreich notoperiert werden sollen, nachdem er bei einem Anti-Terror-Einsatz nördlich der Hauptstadt Tiflis schwer verletzt worden war. Einen entsprechenden Bericht der "Kronen Zeitung" bestätigte das Innenministerium am Mittwoch der APA. Dem 19-Jährigen sei aber die Einreise verweigert worden.

Laut dem Blatt erlitt Temirlan M. am 26. Dezember bei einem Einsatz des georgischen Anti-Terror-Kommandos schwere Verletzungen. Er soll einen Kopfschuss erlitten haben, nachdem er eine Handgranate zünden wollte und liege seither im Koma, so die “Krone”. Die Regierung in Tiflis habe deshalb eine Not-Operation im Wiener AKH geplant. Die georgische Botschaft in Wien war am Mittwochvormittag für eine Stellungnahme für die APA zunächst nicht erreichbar.