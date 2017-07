Mutmaßliche mongolische Schlepper in Graz gefasst

Bei den vier bereits am Sonntagabend aufgefassten Personen handelt es sich um mongolische Staatsbürger im Alter zwischen 23 und 33 Jahren – unter ihnen auch eine Frau. Bei ihrer Vernehmung gaben sie an, dass sie von den beiden anderen Männern im Pkw über Kroatien und Slowenien nach Österreich gebracht worden seien. Für diesen Transport hätten jeder von ihnen rund 2.500 Euro Schlepperlohn bezahlt.

Die beiden mutmaßlichen Schlepper – im Alter von 35 und 38 Jahren – zeigten sich bei der Vernehmung teilweise geständig, wie die Landespolizeidirektion am Mittwoch mitteilte. Sie wurden festgenommen und in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Die vier mongolischen Staatsbürger stellten einen Asylantrag und wurden in ein Erstaufnahmezentrum gebracht.

(APA)