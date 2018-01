Mutiger Einsatz eines Nachbarn: Besitzer klebt Hund Schnauze zu, weil er bellt

Weil Hund Alfie bellt, wird er von seinem Besitzer im Hinterhof eingesperrt und an eine Kette gefesselt. Alfie weiß nicht, was er falsch gemacht hat und winselt weiter.

Was für eine Geschichte. Dieser Hund wird von seinen Besitzern im Hinterhof an einer Kette gefesselt in den Hinterhof gesperrt. Winselnd und bellend versucht er wegzulaufen. Da das den Tierquäler auf die Palme bringt, bindet er die Hundeschnauze mit Klebeband zu. Ein aufmerksamer Nachbar beobachtet, wie sie den armen Hund schlagen. Alfies Wimmern wird unerträglich. Das Tier wird von Tag zu Tag depressiver. Der besorgte Nachbar bittet die Stadt Vancouver um Hilfe, doch die Behören schreiten nicht ein.