Muti feiert “Wege der Freundschaft”-Jubiläum im Iran

Riccardo Muti tritt mit "Cherubini"-Jugendorchester in Teheran auf - © APA (AFP)

Riccardo Muti feiert das 20. Jubiläum seiner Konzertreihe “Le Vie dell’Amicizia” (“Wege der Freundschaft”), in deren Rahmen er jährlich an einem krisenbetroffenen Ort gastiert. Am Donnerstag tritt er mit dem von ihm gegründeten “Cherubini”-Jugendorchester in Teheran auf. Geplant ist ein Konzert mit Verdi-Musik. Ein zweites Konzert ist am Samstag in Ravenna geplant.