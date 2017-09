Muti dirigiert keine Opern mehr bei Salzburger Festspielen

Muti will nicht mehr zu viel Zeit aufwenden - © APA

Nach der “Aida” in der Regie von Shirin Neshat und mit Anna Netrebko in der Hauptrolle will Riccardo Muti keine Oper mehr bei den Salzburger Festspielen aufführen. “Ich werde nur noch Opern in Konzertform dirigieren, die nicht ein Monat Arbeit erfordern”, sagte der Dirigent im Interview mit der Mailänder Tageszeitung “Corriere della Sera” (Donnerstagsausgabe).