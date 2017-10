Musterverfahren um VW-Übernahmeschlacht gestartet

Musterverfahren wegen geplatzter Übernahme von VW durch Porsche - © APA (dpa)

Im Streit über Milliardenforderungen von Anlegern wegen der geplatzten Übernahme von Volkswagen durch Porsche vor neun Jahren hat das Musterverfahren begonnen. Zu Prozessbeginn vor dem Kartellsenat des Oberlandesgerichts Celle am Donnerstag in Hannover führte Richter Matthias Wiese zunächst in den Streitfall ein.