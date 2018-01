"Must-haves" im Fasching: Das sind die Kostümtrends 2018

Alle Jahre wieder kommt die Faschingszeit und jedes Jahr gibt es neue Trends. VOL.AT hat für Sie die beliebtesten Kostüme herausgesucht und gleich selber getestet.

Noch Ideen und Inspiration für Ihr Faschingskostüm gefällig? Bianca Sellge vom Kostümverleih Sellge in Hard und Brigitte Reichl vom Kostümverleih Reichl in Dornbirn sind die Ländle-Experten in Sachen Faschingstrends und zeigen uns die angesagtesten Kostümtrends für die heurige Fasnatsaison.