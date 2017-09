Muslimische Wallfahrt Hadsch endete ohne Zwischenfälle

Im heurigen Jahr gab es keine besonderen Vorkommnisse - © APA (AFP)

Die muslimische Pilgerreise Hadsch ist nach Angaben saudischer Behörden ohne Zwischenfälle zu Ende gegangen. Mehr als zwei Millionen Muslime hätten in diesem Jahr an der Wallfahrt teilgenommen, sagte der Gouverneur der Region Mekka, Prinz Khalid Al-Faisal, am Sonntag. Er danke den Pilgern, die zum Erfolg der Hadsch beigetragen hätten, zitierte ihn die staatliche saudische Nachrichtenagentur SPA.