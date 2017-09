Muslime organisierten Menschenkette zu katholischer Pfarre

Zeichen für ein friedliches Zusammenleben - © APA

Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGiÖ) hat am Freitag ein Zeichen für das Miteinander der Religionen gesetzt: Mehr als 500 Menschen, darunter vorwiegend Muslime, bildeten eine Menschenkette vom Islamischen Zentrum Wien zur nächstgelegenen katholischen Pfarre. Beteiligt waren auch Vertreter der Juden und der Buddhisten in Österreich.