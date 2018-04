Musikverein Lochau: Das „Maiblasen“ hat in der Gemeinde Tradition

Lochau. Im Rahmen des traditionellen „Maiblasens“ ist auch der Musikverein Lochau in den kommenden Wochen an mehreren Terminen im ganzen Ortsgebiet unterwegs, um die Bevölkerung mit flotter Blasmusik zu erfreuen.

So marschieren die Musikanten am 26. April, am 1. Mai, am 5. Mai und am 15. Mai mit klingendem Spiel durch das Dorf. Und die freiwilligen Spenden kommen wie immer dem Ankauf von Instrumenten und Trachten sowie der Jugendausbildung zugute. Denn insgesamt sind beim Musikverein Lochau derzeit rund 50 Lehrlinge in Ausbildung!