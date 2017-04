Musikverein Lochau: Das „Maiblasen“ hat in der Gemeinde Tradition

So marschieren die Musikanten am 27. April, am 1. Mai, am 2. Mai und am 13. Mai mit klingendem Spiel durch das Dorf. Und die freiwilligen Spenden kommen wie immer dem Ankauf von Instrumenten und Trachten sowie der umfassenden Jugendausbildung zugute. Denn insgesamt sind beim Musikverein Lochau derzeit 49 Lehrlinge in Ausbildung.

Dies sind die „Maiblasmusik-Termine“ des MV Lochau:

Donnerstag, 27. April, ab 18.30 Uhr

„Maiblasen“ des MV Lochau im Eschach und Weidenweg, in der Flurstraße, Sudentenstraße, Am Hoferfeld und in Hofen

Montag, 1. Mai, ab 8 Uhr

„Maiblasen“ des MV Lochau in Lochau-Süd, Wellenstein und Am Stein

Dienstag, 2. Mai, ab 18.30 Uhr

„Maiblasen“ des MV Lochau in der Siedlung und in der Parzelle Bäumle mit Hofacker, Tannenstraße und Bahnhofstraße

Samstag, 13. Mai, ab 14 Uhr

„Maiblasen“ des MV Lochau am Buchenberg, Am Vögel, Grünegger, Haggen und in Halden sowie vor dem Pflegeheim Jesuheim