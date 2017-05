Musikuni Wien feiert 200-Jahr-Jubiläum mit “Klangketten”

Dabei soll der Musikverein mit den heutigen Standorten der mdw in der Innenstadt verbunden werden. Erwarten darf man sich dabei “Lieder, Klänge, Ton- und Rhythmusimprovisationen”, so eine Ankündigung. An mehreren “Klanginseln” dieser Kette gibt es dann die Gelegenheit, selbst einzustimmen in diese ungewöhnliche “Happy Birthday”-Version. Hier kann man Unterricht nehmen oder Instrumente ausprobieren. Um mitmachen zu können, muss man sich zuvor online anmelden. Bei Schlechtwetter dient der 7. Juni als Ersatztermin.

(APA)