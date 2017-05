Musikschule zog auf Jahreskonzert alle Register

Mit dem Alphornquartett „LongHorns“, welches majestätisch die Berge erklingen ließ, wurde das Konzert von Clarissa Bentele, Noah Lins, Ivana Messner und Ramona Wiederin stimmungsvoll eröffnet. Beim Klavierduo „20 Fingers“ unter der Leitung von Samuel Scott zeigten Roman Redl und Matthias Wrann, was in ihnen steckt. Eine mediterrane Brise wehte beim Gitarrenensemble „Gitarissimo“, welches „Latin Breeze“ von Joep Wanders, von zwei Percussionisten der Musikschule begleitet, aufführte.

An der musikalischen Leitung mehrerer Projekte der Musikschule wirkt Alex Sutter mit, so auch bei der Akustik-Band „Soul Reachers“. Mit dem ergreifenden Song „Hallelujah“ von Leonard Cohen sangen sich Valerie Erne, Romina Pichler und Alice Purtscher in Begleitung von Phillip Münsch an der E-Gitarre in die Herzen der Zuhörer. Mit einer gelungenen Interpretation von Stevie Wonders romantischem Song „Isn´t she lovely“ begeisterten Leonie Walser und Sebastian Lorenz die Zuhörer. Auch bei „Skyfall“, dem legendären Bond-Song von Adele, welches das Cello-Ensemble „Sky Amicelli“ mit acht Celli temperamentvoll aufführte, schwang Sutter den Taktstock.

Bei „Just a little romance“ zeigte Christian Bitschnau sein Talent auf der Zither. Dieses Instrument kann, wie auch das Hackbrett, ab kommendem Schuljahr neu erlernt werden. Zu den eher unbekannten Instrumenten zählt auch das Euphonium, auf welchem Leo Summer mit einem Concertino, begleitet von Samuel Scott am Klaviert, brillierte. Alina Eryilmaz präsentierte ihr Talent auf der Oboe bei „Gabriel´s Oboe“ von Ennio Morricone. Mit Melodien von Franz Schubert verzauberte Katarina Jansen die Zuhörer im Saal. Das Blockflötenensemble „FlötenFlö“ unter der Leitung von Engelbert Burtscher ließ bei „El Choclo“ die Klangbreite der Blockflöte von Bass bis Sopran zur Geltung kommen. Ein rhythmisches Feuerwerk entfachte das Schlagzeugduo „schlagKRÄFTIG“, bei dem Felix Burtscher und Steven Moser ihre ganze Bandbreite zum Besten gaben. Begeisterung rief auch das 27köpfige Streichorchester unter der Leitung von Stephanie Breuss hervor.

Volksmusik wurde auf dem Jahreskonzert sehr gekonnt mit Musik und Tanz dargeboten. Beim Panülerquintett spielte auch Leonie Wagner am Hackbrett mit. Der Trachtenverein Nenzing führte dazu traditionelle Tänze auf. Mit dem Volksmusikensemble „Luft und Saitenspiel“, welches ein Ländler und eine Polka darbot, schloss sich der Kreis auf dem Jahreskonzert, das mit einem Volksmusikempfang im Foyer des Saals begann.

Zu den zahlreichen Gästen auf dem Jahreskonzert zählten neben Musikschuldirektor Christian Mathis und dem Stellvertretenden Obmann der Musikschule Thomas Welte Bürgermeister Florian Kasseroler, Vizebürgermeisterin Eva Nicolussi und Bürgermeister Peter Neyer aus Nüziders, zugleich Obmann des Trägervereins der Musikschule. Mathis richtete herzlichen Dank an alle Beteiligten an der Organisation des Konzerts aus.