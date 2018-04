Musikschule wurde gestürmt

Am Tag der offenen Tür wurden sowohl das Schulhaus in der Maria-Theresien-Straße als auch die Alte Schule in Höchst als Zweigstelle der Rheintalischen Musikschule von Interessenten bevölkert.

Lustenau, Höchst Während einige der angehenden Musikschülerinnen und –schüler schon mit einer genauen Vorstellung kamen, welches Instrument sie erlernen möchten, fällt vielen die Wahl schwer. An diesem besonderen Tag, an dem alle die Gelegenheit haben, die verschiedensten Musikinstrumente näher kennenzulernen, mit den Lehrpersonen ein paar Worte zu wechseln, fällt den Mädchen und Buben die Entscheidung leichter und sie bekommen oft den letzten Impuls, die für sie passende Wahl zu treffen. So konnte Sekretärin Edith Keckeis heuer etwa 40 Anmeldungen für Anfänger entgegennehmen.

Gefiedelt, geflötet und getrommelt