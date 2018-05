Musikschule Walgau feiert ihr 40-jähriges Bestehen mit drei Live-Konzerten

Nenzing - Die Musikschule Walgau feiert ihr 40-jähriges Bestehen mit drei Konzerten in Nenzing, Nüziders und Göfis, die zeitgleich am Freitag, dem 25. Mai um 18 Uhr über die Bühne gehen. Ländle TV überträgt alle drei Konzerte im Livestream auf VOL.AT.

Die Musikschule Walgau ist in den letzten 40 Jahren zu einer musikalischen Bildungseinrichtung gewachsen, die in 11 Gemeinden insgesamt an die 1000 Schülerinnen und Schüler betreut und sowohl durch zahlreiche Konzerte als auch durch musikalische Umrahmungen von Veranstaltungen das kulturelle Leben in der Region bereichert. Zur Feier ihres 40-jährigen Bestehens hat die Musikschule während des ganzen Jahres zahlreiche Gottesdienste umrahmt.