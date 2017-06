Musikschule öffnet die Türen

Egg (me) Bei einem Tag der offenen Tür stellt die Musikschule Bregenzerwald am Samstag, 10. Juni ihr Unterrichtsangebot für das kommende Schuljahr vor. Große und kleine Interessierte können sich an diesem Tag über das vielfältige Angebot der Wälder Musikschule informieren. Um 14 Uhr wird das musikalische Märchen „Peter und der Wolf“ vom Orchester der Musiklehrerinnen und Musiklehrer aufgeführt.

Instrumente ausprobieren

Ab 14.30 Uhr besteht die Gelegenheit zum Ausprobieren aller Musikinstrumente. Dabei stehen die Lehrkräfte für Fragen beratend zur Seite. In einem eigenen Programmblock musizieren Kinder für Kinder. Ein Musikschul-Quiz mit attraktiven Preisen rundet den Tag der offenen Tür ab. In der Cafeteria wird für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt.