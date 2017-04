Musikschüler rockten in Alberschwende 

Alberschwende. (me) Mit George Nussbaumer als special guest debütierte die Rock-Pop-Band der Musikschule im Hermann Gmeiner Saal in Alberschwende. Bereits seit zehn Jahren ist der Fachbereich Rock/Pop in den Unterricht integriert. Seit zwei Jahren probt die Band als ständige Einrichtung und im Zuge der Erweiterung des Ensembleunterrichts konnte sie nun zum ersten Mal in einem eigenständigen Konzert auftreten.

Prominente Unterstützung

Dass die Premiere gleich mit einem prominenten Sänger stattfinden konnte, war ein Glücksfall. Songcontestteilnehmer und „Bofrostmann“George Nussbaumer erwies sich als Vorbild und Inspiration für die jungen Musiker. Ganz selbstverständlich integrierte er sich in die Band und wenn er dann bei „knockin´ on heavens door“ richtig losrockte, ließ das niemanden kalt. Seine beiden Soloeinlagen allein waren schon das Kommen wert und ein Geschenk an die Zuhörer. Aber auch die Bandmitglieder zeigten in Stücken von Nirvana, den Sportfreunden Stiller und Ed Sheeran stilistische Bandbreite und ihr Talent zum Grooven. Mit Daniela Bechter, Anderson Hauser, David Meusburger, Stefan Neyer, Mika Schwärzler und Laurin Vögel an der E-Gitarre, Marvin Fechtig am E-Bass und Gideon Rüscher am Schlagzeug durfte jeder ein gekonntes Solo platzieren.

Kids on rock

Den ersten Konzertteil hatten die 9 – 11-jährigen „Kids on Rock“ (Joel Ritter, Luis Canal, Jakob Franz und Luis Düringer) mit Titeln wie „lady in black“ oder „wild thing“ bestritten. Nach dem großen Erfolg brachten die Obfrau der Musikschule Bregenzerwald, Mag. Elisabeth Wicke und Direktor Urban Weigel sowie der Vorsitzende der Kulturmeile Alberschwende, Erich Schwarzmann, den Wunsch zum Ausdruck, dieses Konzert in den kommenden Jahren zu einer festen Institution werden zu lassen.