Musikpendler stürmten die Lange Nacht der Musik

Zur 11. Musiknacht hatten die Gastronomen der Marktgemeinde geladen, Scharen folgten dem Ruf.

Lustenau. In 15 Lustenauer-Gastronomiebetrieben war vergangene Freitagnacht der Bär los, man drängelte in die Locations, die mit Musik und guter Laune lockten. Der eigens für die Musiknacht eingerichtete Bus-Shuttle-Dienst wurde begeistert angenommen und so pendelte man von einem Lokal zum Nächsten.

Egal in welchem Lokal die musikalische Reise begann, es war für jeden Geschmack etwas dabei. Während die Rubberneckers im Steakhouse ihre Sixties vom Stapel ließen, ließ es die Band Welcome im Bärenstadl etwas ruhiger angehen. Im neu eröffneten Café Rhesi spielte sich das „The Becks Acoustic Duo“ in die Herzen und Ohren der Zuhörer und die hippe Damenband Malema rockte ausgelassen im Schmugglar. In neuer Formation zeigten sich Gmixt Emotions, die dem Azzurra für diese Nacht ihren musikalischen Stempel aufdrückten und wer es gerne absolut abgehoben hat, besuchte die Meisterrocker im Fränkis. Auch im Meindl, im Carini Saal und im Krönele ging es hoch her, das Jazzhuus wartete mit einem besonderen Schmankerl auf „Swingwerk Big Band feat. Nadine May“ und im Café König hatte man The Rolling Bones für den Abend verpflichtet. Dave & Gabriel von The light präsentierten Rock, Folk & Roots im MAE, Wolfgang Frank ließ im Austria Café die Tische beben und Christof Waibel begeisterte am Piano in der Zwickeria. Eigentlich war es einerlei, wohin der Weg die Besucher führte, überall herrschte beste Stimmung und die Musik sorgte für sorglose Stunden bei den Nachtschwärmern.