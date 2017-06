Musikfans feiern weiter friedlich beim Nova Rock

Rotes Kreuz behandelte bisher mehr als 1.300 Besucher - © APA

Beim Nova Rock in Nickelsdorf war seitens der Fans auch am dritten Festivaltag friedliches Feiern angesagt. Die bei einer derartigen Großveranstaltung kaum vermeidbaren kleineren Blessuren beschäftigten weiterhin das Sanitätspersonal. In der Nacht sorgten Regenschauer dafür, dass sich der Staub am Gelände legte. Gegen Mittag blitzte am Freitag bereits wieder die Sonne durch die Wolkendecke.